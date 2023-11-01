Кызылординская область в лидерах по привлечению инвестиций и трудоустройству населения

Кызылординская область имеет привлекательный потенциал для иностранных инвесторов. Благодаря этому сейчас регион лидирует по привлечению инвестиций. В этом году в области планируют реализовать проекты на сумму 472 миллиарда тенге, работы в этом направлении проводятся масштабно. Это способствует открытию новых рабочих мест и повышению благосостояния граждан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Инвестиции - основной капитал стабильной экономики. Поэтому важно реализовать иностранные проекты в регионах. В прошлом году в Кызылординскую область было инвестировано 413 миллиардов тенге. В этом году запланировано привлечь 472 миллиарда. На данный момент план выполнен на 61 процент. Регион в тройке лидеров по привлечению инвестиций после Мангистауской и Акмолинских областей.

"Наша область имеет большой опыт в работе с иностранными инвесторами. В основном партнёры активно реализуют проекты в сфере строительства. При планировании мы учитываем потенциал районов и численность населения. Местный климат, подземные ископаемые, государственная поддержка привлекают инвесторов. Наша главная задача - активизировать работу и выполнить план до конца года. Акимы районов и города получили соответствующие поручения", - отметил руководитель Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области Ансат Исатай.

В области улучшены показатели и в социальной сфере. Регион находится на лидирующих позициях в борьбе с безработицей. По поручению президента эффективность работы акимов всех уровней оценивается по количеству созданных новых рабочих мест, не менее 100 вакансии на каждые 10 тысяч населения. Согласно данным министерства труда и социальной защиты населения, регион перевыполнил данное поручение.

В области успешно реализуется "Региональная карта занятости". В рамках программы сначала года открыто около 37 тысяч новых рабочих мест, более трёх тысяч человек смогли трудоустроиться. Национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса дает большие возможности. В этом году финансированы бизнес-проекты 281 молодого предпринимателя. Снизились показатели безработицы среди молодёжи на 3,5 процента.