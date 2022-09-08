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gov.kz Сегодня, 03:21
57
Фото: gov.kz

Кызылординская область представит свою продукцию на сельхозярмарке в столице

На сельскохозяйственной ярмарке, которая состоится в столице 10-11 сентября, свою продукцию представят товаропроизводители Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Порядка 70 товаропроизводителей из данного региона привезут в столицу более 500 тонн продукции. В том числе 210 тонн бахчевых, 100 тонн риса, 80 тонн овощей и фруктов, 50 тонн тыквы, 30 тонн рыбной продукции, 15 тонн мяса, 10 тонн молочной продукции, около 5 тонн кондитерских изделий и 3 тонны поваренной соли.

Напомним, данная ярмарка позволит сельхозпроизводителям региона реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.

Ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье до 13 ноября. Место проведения: площадка возле стадиона "Астана-Арена", по адресу Туран 48.

17-18 сентября свою продукцию в столице представят предприниматели Алматинской и Жетысуской областей.

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#Нур-Султан #ярмарка #Кызылординская область
Сегодня, 03:21
57
Журналист

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