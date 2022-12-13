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131Фото: liter.kz
Кызылординка скончалась, спрыгнув с моста
Кызылординка скончалась, спрыгнув с моста. Об этом сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
12 декабря около 21:50 часов в Кызылорде на канал 102 поступило сообщение о том, что неизвестная гражданка пыталась совершить суицид, спрыгнув с подвесного моста, расположенного по улицам Казбек би и Казантаева.
По данному сообщению на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что, к сожалению, гражданка погибла. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 части 3 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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