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Кызылординец забил до смерти молодую жену

Сегодня, 14:47
АВТОР
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sexologyjournal.ru Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
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Фото: sexologyjournal.ru

В Кызылординской области расследуют убийство 21-летней девушки. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, в котором она жила вместе с супругом, передаёт BaigeNews.

По предварительной информации, он приревновал жену, между супругами случилась ссора, которая и привела к трагедии.

"В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование. Подозреваемый задержан по горячим следам и заключен в изолятор временного содержания, расследование продолжается. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", - сообщили в ДП Кызылординской области.

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