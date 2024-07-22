Кызылординец забил до смерти молодую жену
Сегодня, 14:47
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Сегодня, 14:47Сегодня, 14:47
177Фото: sexologyjournal.ru
В Кызылординской области расследуют убийство 21-летней девушки. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, в котором она жила вместе с супругом, передаёт BaigeNews.
По предварительной информации, он приревновал жену, между супругами случилась ссора, которая и привела к трагедии.
"В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование. Подозреваемый задержан по горячим следам и заключен в изолятор временного содержания, расследование продолжается. В интересах следствия иные сведения не разглашаются", - сообщили в ДП Кызылординской области.
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