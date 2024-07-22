Кызылординец забил до смерти молодую жену

В Кызылординской области расследуют убийство 21-летней девушки. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, в котором она жила вместе с супругом, передаёт BaigeNews.

По предварительной информации, он приревновал жену, между супругами случилась ссора, которая и привела к трагедии.