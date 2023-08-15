Кызылординец с помощью шантажа склонял к сексу 22-летнюю девушку

В Кызылорде задержан 28-летний мужчина, шантажировавший 22-летнюю жительницу города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратилась 22-летняя гражданка, знакомый которой угрожал распространением сведений, порочащих ее честь и достоинство, тем самым требуя интимную близость.

По данному факту сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью совместно и Аральского районного отдела полиции департамента полиции Кызылординской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в дежурные сутки был задержан 28-летний житель области. В настоящее время в отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по статье“Вымогательство”.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.