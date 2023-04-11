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Кюй вместо звонка: школа с национальным колоритом в Шымкенте
Ученики шымкентской школы №135 на каждый перерыв выходят под звуки кюя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Ещё одной традицией учебного заведения стало ежедневное ношение казахского камзола — "кажекей". Стильные жилеты цвета национального флага, школьники носят с удовольствием подчёркивая, что сверстники из других школ смотрят на них с нескрываемым интересом.
"Мне нравится носить синюю жилетку и такой же синий бантик. Точно так же мы одеты когда выходим на улицу. Если мы начнём одеваться по разному это будет не красиво", — говорит ученица 3 "Г" класса Шугыла Жумабай.
"Нам нравится так одеваться. Наша форма синего цвета. Мы выбрали этот цвет, потому что флаг нашей страны тоже синий. Нам очень нравится этот наряд, ещё потому что те кто нас видит на улице выделяют нас среди других школьников и смотрят на нас с восхищением", — поддерживает одноклассницу Инжу Саденбай
Ученики 3 "Г" выбрали темно-синий цвет, желая выделяться среди других классов. Даже покрой "кажекей" подбирался индивидуально для девочек и мальчиков. Учитель начальных классов Акмарал Сариева говорит, что это вклад в формирование национальной идентичности в сознание ребенка с раннего возраста.
"Я хотела, чтобы дети моего класса смотрелись органично с дизайном этого кабинета, поэтому для костюмов я выбрала синий цвет. Мы также украсили его желтым цветом поверх синего. Желтый и синий гармонично сочетаются друг с другом. Эту форму школьники носят каждый день. Мы делаем это в целях национального патриотического воспитания наших детей", — рассказала учитель начальных классов СШ№ 135 Акмарал Сариева.
В школе хорошо налажена совместная работа сотрудников образовательного учреждения, родителей и учеников. Здесь часто проводятся совместно запланированные мероприятии. Один из них — проект "бабушкины сказки", когда еженедельно в школу приезжает кто-то из родителей и читает детям сказки.
Со дня открытия этой школы прошло два года. За это время здесь открылись кружки тогызкумалак, асык ату, домбры, текстильного искусства и гончарного дела. Каждое дополнительное занятие посещает не менее 100 учеников.
"Мы хотим сейчас привить нашим детям любовь к национальным традициям и обычаям. Ношение казахской национальной одежды — это уже значительный элемент воспитания. Сами ребята сейчас так же интересуются историей казахского народа и его обычаями.. В начале мы предложили этот проект родителям. Они нас поддержали. Раньше дети ходили в повседневной одежде. Теперь же даже старшеклассники носят галстуки в национальном стиле", — говорит директор средней общеобразовательной школы №135 Берикбай Елтайулы
В этом году администрация школы запустила программу 9Т. Её особенность в том, что каждый месяц учебного года делится на месячник истории, науки или театра, что и определяет направление проводимого мероприятия.
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