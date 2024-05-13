Кюй в поддержку пострадавших от паводков написал известный композитор
Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
82Фото: скриншот
Кавалер ордена "Құрмет", кюйши, композитор Турар Алипбаев написал кюй в поддержку пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz.
"Национальное музыкальное наследие Казахстана богато работами великих композиторов казахских степей, которые народ бережно хранит по сей день, передавая из поколения в поколение. У каждого произведения, созданного акынами, есть своя предыстория. История данного кюя – знак поддержки в непростые для страны времена", - отметили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.
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