Кыргызстанцы массово жалуются на проблемы с подключением к Интернету
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Вечером 13 ноября у многих жителей Кыргызстана пропал доступ в Интернет. О проблемах сообщают пользователи операторов Mega и О!, частично сбои наблюдаются у Homеline, "Акнета" и других, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
Также пользователи сообщают о невозможности дозвониться в службы поддержки провайдеров.
Проблемы с интернетом начали наблюдаться после 20:00.
В пресс-службе компании Mega сообщили, что произошла авария в зоне ответственности казахстанского провайдера, в связи с чем проблемы наблюдаются у всех поставщиков услуг связи. Технические специалисты компании работают над устранением неполадок.
Представители других компаний пока не прокомментировали информацию о сбое.
По данным министерства цифрового развития, у внешних поставщиков интернет-услуг произошла авария на линии. Ведутся активные восстановительные работы по устранению неполадок.
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