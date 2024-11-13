Кыргызстанцы массово жалуются на проблемы с подключением к Интернету

Вечером 13 ноября у многих жителей Кыргызстана пропал доступ в Интернет. О проблемах сообщают пользователи операторов Mega и О!, частично сбои наблюдаются у Homеline, "Акнета" и других, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Также пользователи сообщают о невозможности дозвониться в службы поддержки провайдеров.

Проблемы с интернетом начали наблюдаться после 20:00.

В пресс-службе компании Mega сообщили, что произошла авария в зоне ответственности казахстанского провайдера, в связи с чем проблемы наблюдаются у всех поставщиков услуг связи. Технические специалисты компании работают над устранением неполадок.

Представители других компаний пока не прокомментировали информацию о сбое.

По данным министерства цифрового развития, у внешних поставщиков интернет-услуг произошла авария на линии. Ведутся активные восстановительные работы по устранению неполадок.