Кыргызстанец застрял на 6 суток в кювете на трассе Самара – Шымкент

Фото: рixabay

Водитель автовоза Volvo, гражданин Республики Кыргызстан, на 797 км трассы Самара-Шымкент, не справившись с управлением, съехал в кювет, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

Вытащить грузовик, груженный автомобилями, не представлялось возможным, но полицейские приезжали и справлялись о самочувствии мужчины и наличия питания и воды.

9 января совместными усилиями полицейских и работников АО "Казавтожол" грузовая автомашина была отбуксирована с помощью спецтехники на дорогу.