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  • Кыргызстанец застрял на 6 суток в кювете на трассе Самара – Шымкент
рixabay Вчера, 03:46
553
Вчера, 03:46
553
Фото: рixabay

Кыргызстанец застрял на 6 суток в кювете на трассе Самара – Шымкент

Водитель автовоза Volvo, гражданин Республики Кыргызстан, на 797 км трассы Самара-Шымкент, не справившись с управлением, съехал в кювет, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

Вытащить грузовик, груженный автомобилями, не представлялось возможным, но полицейские приезжали и справлялись о самочувствии мужчины и наличия питания и воды. 

9 января совместными усилиями полицейских и работников АО "Казавтожол" грузовая автомашина была отбуксирована с помощью спецтехники на дорогу.

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#авто #трасса #дтп
BaigeNews.kz
Вчера, 03:46
553
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