Кыргызстан заявил о больших потерях среди военных в ходе перестрелки на таджикской границе

По данным Минздрава страны, число пострадавших кыргызстанцев в результате вооружённых столкновений на границе возросло до 87. Из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение. Ранения в основном осколочные и огнестрельные.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявляет, что есть жертвы, пишет 24.kg.

"У нас потери были среди военнослужащих. К сожалению, их много. Сейчас уточняем. Среди мирных граждан потерь меньше, потому что мы вовремя их эвакуировали. Сейчас в приграничных районах только военнослужащие", - сказал Камчыбек Ташиев.

В ГКНБ Таджикистана заявили, что огонь открыла кыргызская сторона через полтора часа после достижения договоренностей о его прекращении, пишет "Sputnik Таджикистан".