Кыргызстан заявил о больших потерях среди военных в ходе перестрелки на таджикской границе

По данным Минздрава страны, число пострадавших кыргызстанцев в результате вооружённых столкновений на границе возросло до 87. Из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение. Ранения в основном осколочные и огнестрельные.
Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявляет, что есть жертвы, пишет 24.kg.
"У нас потери были среди военнослужащих. К сожалению, их много. Сейчас уточняем. Среди мирных граждан потерь меньше, потому что мы вовремя их эвакуировали. Сейчас в приграничных районах только военнослужащие", - сказал Камчыбек Ташиев.
В ГКНБ Таджикистана заявили, что огонь открыла кыргызская сторона через полтора часа после достижения договоренностей о его прекращении, пишет "Sputnik Таджикистан".
"Несмотря на встречу руководителей силовых структур и прекращение огня, через полтора часа кыргызская сторона начала стрельбу в направлении районов Овчикалъача, Ворух и Чоркух. Вызывает обеспокоенность использование военных вертолетов и боевых беспилотников для нападения на дома и гражданские объекты Таджикистана", - заявили в ведомстве.
По даннымм таджикской стороны, в результате конфликта погибли семь местных жителей, ещё 14 человек получили ранения.
Напомним, конфликт обострился 14 сентября, ответственность за это стороны возлагают друг на друга.
Протяжённость границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, 519 из них уточнены, остальная часть остаётся неописанной. Спорными являются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где сёла, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что затрудняет работу по определению линии границы. Из-за этой неопределённости между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется и оружие, что приводит к человеческим жертвам.