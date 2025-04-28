В 2025 году Кыргызская Республика направит в Казахстан свыше 600 миллионов кубометров воды для обеспечения полива сельскохозяйственных земель Жамбылской области. Об этом было достигнуто соглашение на 35-м заседании казахстанско-кыргызской комиссии по использованию межгосударственных водохозяйственных сооружений на реках Шу и Талас, передаёт BaigeNews.kz.

С начала поливного сезона в апреле уже подано 45 миллионов кубометров воды. В ближайшее время Кыргызстан дополнительно направит 400 миллионов кубометров воды по реке Талас и 180 миллионов — по реке Шу.

Договоренности были достигнуты министром водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржаном Нуржигитовым и заместителем председателя Кабинета министров — министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакытом Торобаевым.

Кроме распределения воды, стороны обсудили вопросы охраны окружающей среды и мониторинга качества воды. В заседании комиссии участвовали представители профильных министерств двух стран, а также акимата Жамбылской области.

Как отметил Нуржан Нуржигитов, в 2024 году благодаря тесному сотрудничеству с кыргызскими коллегами удалось полностью обеспечить аграриев Жамбылской области поливной водой. Через реку Талас было получено 418 миллионов кубометров воды вместо прогнозируемых 380 миллионов, а по реке Шу объем поступлений составил 165,3 миллиона кубометров, что на 29,7 миллиона больше, чем годом ранее.