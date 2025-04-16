Формирование единого медиапространства Центральной Азии и обеспечение качества информации в условиях цифровой эпохи стало одной из ключевых тем II Центрально-Азиатского медиафорума. Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Марат Тагаев подчеркнул, что современные вызовы требуют от журналистов новых подходов и высокой профессиональной подготовки, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, стремительное развитие технологий изменило медиасреду: если раньше источниками информации были лишь традиционные СМИ, то сегодня каждый человек с мобильным телефоном может создавать и распространять контент. Это, в свою очередь, усиливает роль профессиональной журналистики, направленной на распространение достоверной и проверенной информации.

"Журналисты должны не только передавать факты, но и учить аудиторию отличать правду от манипуляций. Население должно получать качественную и достоверную информацию — и это ответственность не только государства, но и самих медиа", — отметил Марат Тагаев.

Он также подчеркнул, что страны Центральной Азии обладают общими культурными и ментальными основами, что создаёт уникальные возможности для информационного сближения.

"Мы — близкие народы. У нас похожий язык, одна культура, общее мировоззрение. Это накладывает особую ответственность — двигаться в направлении согласованных решений в медиасфере", — заявил он.

Одним из шагов в этом направлении стал новый законопроект о СМИ в Кыргызстане. Как рассказал Тагаев, после критики первого проекта, представленного в 2022 году, президент Садыр Жапаров распорядился отозвать документ и начать его доработку с учётом мнений журналистского и гражданского сообщества.

"По поручению главы государства была создана рабочая группа с участием независимых журналистов и представителей НПО. Мы уверены, что новая версия закона станет по-настоящему демократичной и будет учитывать интересы как государства, так и общества", — отметил он.

В заключение Марат Тагаев выразил уверенность, что совместные усилия стран региона в медиасфере станут прочной основой для устойчивого развития, взаимопонимания и укрепления культурных связей в Центральной Азии.