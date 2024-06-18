  • 18 Июня, 16:58
  • BAIGENEWS

Кыргызстан направит в Казахстан миллионы кубометров поливной воды

Сегодня, 16:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минводы Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
67
Фото: Минводы

Более 560 млн кубометров воды получит Казахстан из Кыргызстана в поливной сезон 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минводы.

180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас поступит в Казахстан из Кыргызстана в поливной сезон 2024 года. Об этом министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился в ходе 33-го заседания Шу-Таласской водохозяйственной комиссии, куда входят обе страны.

Также в ходе встречи стороны договорились о видах и объемах ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных сооружениях, расположенных на реках Шу и Талас.

Напомним, ранее водные ведомства Казахстана и Узбекистана договорились о подаче в нашу страну 922 млн кубометров воды по межгосударственному каналу "Достык".

"Международное сотрудничество – одно из ключевых направлений работы нашего министерства. В ходе подготовки к поливному сезону проведена большая работа по обеспечению аграриев юга страны необходимыми объемами воды, состоялись важные переговоры с соседними государствами. На сегодня достигнута договоренность с руководством Минводресурсов Кыргызстана об увеличении подачи воды по рекам Шу и Талас с начала третьей декады июня. В настоящее время совместно с кыргызскими коллегами ведется работа по корректировке графиков подачи воды в сторону увеличения", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Самое читаемое

Наверх