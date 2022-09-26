Кыргызстан и Таджикистан уберут по четыре погранзаставы на границе

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Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев провел встречу с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым. Известно, что встреча проходила на территории Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на kaktus.media.

Камчыбек Ташиев заявил, что совместно с Саймумином Ятимовым был подписан протокол, основной смысл которого в том, чтобы устранить причины, вызывающие конфликты на кыргызско-таджикской границе. Глава ГКНБ КР заявил, что в некоторых приграничных зонах со стороны Кыргызстана и со стороны Таджикистана будут убраны пограничные заставы.

"Основная задача: убрать посты именно в тех точках, где разгораются конфликты. С нашей стороны будет убрана погранзастава "Тамдык", с таджикской стороны - погранзастава, которая расположена рядом. С нашей стороны будет убрана погранзастава "Булак-Башы", с таджикской стороны - погранзастава "Кех". Третье: с нашей стороны убирают погранзаставу "Катта-Туз", с их стороны - "Карачикхум". Также будут убраны погранзаставы "Дача" с нашей стороны и пост "Шаршен" с их стороны. Все погранзаставы будут убраны, проведена консервация. Военные и гражданские лица с этих участков также будут убраны.

Именно здесь начинались предыдущие конфликты, и, чтобы их не допустить, было решено ликвидировать эти погранзаставы.

Второй пункт протокола: ускорить работу комиссий по делимитации и демаркации границ. Надеюсь, все вопросы будут решены. Мы, кыргызская сторона, придерживаемся всех пунктов, указанных в протоколе", - заявил Камчыбек Ташиев во время разговора с журналистами.