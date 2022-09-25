Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол о мире

Фото: kg.akipress.org

Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации на кыргызско-таджикской границе, перредаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Как отметил зампредседателя кабмина Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев, главная цель документа — "разрешение последнего конфликта на границе, ликвидация его последствий и недопущение новых конфликтов".

"На основе протокола даны соответствующие поручения органам местного самоуправления и силовым структурам, их исполнение будем контролировать лично", — сказал он.

Встреча прошла на КПП "Кызыл-Бель" сегодня, 25 сентября.

Ранее Саймумин Ятимов и Камчыбек Ташиев провели переговоры, по итогам которых подписали также протокол об установлении мира. Документ предполагает отвод дополнительных сил от линии границы.

Напомним, что конфликт обострился 14 сентября, ответственность за это стороны возлагают друг на друга.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба.

Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62.

19 сентября было объявлено днём траура в Кыргызстане.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.

Сообщалось, что Организация Объединенных Наций готова помочь руководству Кыргызстана и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом, а BBC сделала аналитический обзор причин конфликта.