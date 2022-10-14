Кыргызстан будет председательствовать в СНГ в 2023 году

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Члены СНГ выбрали страну-председателя на 2023 год, ею стал Кыргызстан, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"На заседании в узком формате главы делегаций утвердили повестку дня и регламент заседания. В ходе заседания руководители государств также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках СНГ. Рассмотрен вопрос о председательстве в СНГ. Главы делегации приняли решение о председательстве в СНГ в 2023 году, которое будет осуществляться Кыргызской республикой, а сопредседательство – РК и РФ. По предложению Кыргызстана принято решения провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке. Решением совета глав государств были продлены полномочия действующего председателя исполкома СНГ на очередной трёхлетний период", — сказал Сергей Лебедев.

Нужно ещё больше усилий для укрепления взаимного доверия - Токаев

Совет глав государств принял также решение о награждении грамотой СНГ Батыршина Радика Ериковича — председателя межгосударственной ТРК "Мир" "за большой личный вклад в формирование общего информционного пространства СНГ, укрепление дружбы и сотрдуничества между странами и в связи с 30-летием межгосударственной ТРК "Мир".

"Это первый полноценный саммит СНГ в очном формате после Covid-19. Это, в принципе, радостное событие, что мы вновь собрались", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 14 октября в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ. На рассмотрение представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнёрства, обеспечения безопасности и других аспектов сотрудничества государств.