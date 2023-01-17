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Кыргызский депутат имел гражданство Казахстана
В Кыргызстане депутат Жогорку Кенеша Медербек Саккараев до 2021 года являлся гражданином Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
Как сообщила депутат Токмакского горкенеша Чолпон Сыдыкова, соответствующее подтверждение получено от посольства РК в Кыргызстане.
"В ответе дипмиссии соседней страны указывается, что Медербек Саккараев писал заявление о выходе из гражданства, документ зарегистрирован 18 ноября 2021-го. То есть на момент регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша, 11 октября 2021 года, он являлся гражданином Казахстана. Он должен был указать это в документах. Медербек Саккараев умышленно скрыл своё двойное подданство. Он написал заявление о выходе из гражданства, когда я выложила документ о его двойном индигенате в социальных сетях", - сказала Чолпон Сыдыкова.
Она отметила, что, учитывая вышесказанное, Медербек Саккараев в 2021 году незаконно получил депутатский мандат.
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