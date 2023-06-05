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кадр из видео Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40
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Фото: кадр из видео

Кыргызские СМИ сообщают о массовых задержаниях в Бишкеке

Кыргызские СМИ сообщают о том, что в Бишкеке спецслужбы проводят массовые задержания подозреваемых в попытке насильственного захвата власти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Сводка АКИpress".

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана пока не дал официальный комментарий.

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Сегодня, 12:40
141
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