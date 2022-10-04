Квоты на ввоз сахара распределили в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане распределены квоты среди участников внешнеторговой деятельности в объёме 42 400 тонн на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующее объявление размещено на сайте министерства сельского хозяйства РК. Приём заявок от заявителей осуществлялся 15 по 21 сентября 2022 года. Ведомство опубликовало перечень заявителей, получивших квоту.

Указывается, что не распределён объём квоты на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в размере 36 144 тонн.

Напомним, минувшей весной и летом в Казахстане произошёл рекордный рост цен на сахар. В июле президент Казахстана объявил выговор министру сельского хозяйства и вице-премьеру за дефицит сахара в стране. Касым-Жомарт Токаев назвал позором то, что происходит в магазинах. В ряде городов наблюдалась давка из-за сахара. Карагандинским продавцам и вовсе пришлось вызвать полицию из-за неадекватного поведения покупателей.