Квоту на привлечение трудовых мигрантов снизят в Казахстане

В Казахстане в 2025 году планируют сократить квоты на привлечение иностранной рабочей силы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения нашей страны.

В 2024 году общая квота была установлена на уровне 0,23%, что составляло около 22 тысяч человек.

В проекте приказа Минтруда "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2025 год" отмечается, что планируется установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы, которая будет выражена в процентах от общей численности рабочей силы в Казахстане.

К слову, квота для работодателей, получающих разрешения от местных властей, составит 0,2% от общей численности рабочей силы, а квота на трудовых иммигрантов — 3%.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 декабря.