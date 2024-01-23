КВНщика убили на фестивале в Сочи

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего по неосторожности его смерть, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают местные СМИ, погибшим оказался участник команды КВН "Южная столица" Амиран Геворкян.

"В следственный отдел по Хостинскому району Сочи 23 января поступило сообщение о смерти в больнице 31-летнего мужчины в результате полученной черепно-мозговой травмы. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ", - сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.

По версии следствия, ночью 18 января около гостиницы по улице Черноморской в результате конфликта мужчина нанёс удары по голове и телу 31-летнему оппоненту. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где несмотря на оказанную помощь скончался через несколько дней.

"Личность наносившего удары потерпевшему мужчине установлена. Следствием принимаются меры к задержанию мужчины и доставлению его для допроса и выполнения следственных действий", - сообщили в СК.

В СМИ уточняют, что под подозрением находится другой КВНщик.