Квитанция с "сюрпризом": тарифы на водоснабжение изменились в Астане

В сентябре жители столицы Казахстана получили неприятный сюрприз в своих квитанциях – значительное увеличение тарифов на воду. В этом месяце цена на кубический метр питьевой воды выросла на 11 тенге, составив 89,34 тенге, а стоимость водоотведения повысилась на 5 тенге – до 68,12 тенге. С чем связано это повышение, и какие последствия оно несёт для жителей города, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Не все жители принимают повышение тарифов положительно. В социальных сетях и на популярных форумах уже появляются гневные комментарии, подчеркивающие, что население города не было адекватно проинформировано о предстоящих изменениях.

Люди требуют, чтобы изменение тарифов сопровождалось понятной и доступной информацией для граждан, чтобы они могли осознанно понимать причины и обоснования таких шагов.

В ГКП "Астана су арнасы" оперативно ответили на наш запрос. По их информации, повышение тарифов связано с реализацией масштабных проектов по модернизации водоснабжения. В июне 2024 года в эксплуатацию была введена новая насосно-фильтровальная станция в жилом массиве "Интернациональный", а также были построены новые сети водовода. В общем, на эти мероприятия было потрачено около 85 миллиардов тенге. Эти меры должны ликвидировать дефицит питьевой воды в Астане и сократить социальную напряженность вплоть до 2028 года.

Кроме того, на баланс предприятия в течение года будут приняты около 250 километров новых сетей водоснабжения и канализации для обслуживания новых жилых комплексов и организаций.

Это увеличение объёма услуг требует дополнительных финансовых ресурсов, что, в свою очередь, и повлияло на пересмотр тарифной сметы, отметили в "Астана су арнасы".

Также в организации попросили обратить внимание на факторы, влияющие на повышение затрат.

"С начала 2024 года в среднем на 20% увеличилась стоимость стратегических для Предприятия товаров у поставщиков электрической энергии и балансодержателя водохранилища. В связи с этим, ГКП "Астана су арнасы" направлена для рассмотрения и утверждения уполномоченным органом заявка на изменение тарифов с 1 августа 2024 года по услугам водоснабжения и водоотведения. Для жителей столицы стоимость кубического метра питьевого водоснабжения увеличилась на 11 тенге (14%) с 78,15 до 89,34 тенге, кубического метра водоотведения на 5 тенге (7%) с 63,39 до 68,12 тенге", - сообщили в "Астана су арнасы".

Конечно, это поднятие тарифов не будет тяжелым ударом для жителей столицы, но, если учесть, что к нему ещё добавятся другие условия – рост цен на продовольственные товары и услуги, то на их бюджете эти изменения в любом случае отразятся.