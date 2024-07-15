Квест какой-то: как в Астане прошло распределение в детские сады

В Астане завершился основной этап комплектования в детские сады, и более 28 тысяч детей получили заветные места в дошкольных учреждениях. Однако процесс распределения мест оказался далеко не простым. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с родителями, которые столкнулись с многочисленными трудностями при попытке устроить своих детей в детские сады.

История Асель

Асель, мать троих детей, рассказала о своих сложностях с получением места в детский сад для ребёнка 2021 года рождения. Ранее у неё не возникало проблем с получением направления через систему Indigo, но в этом году ситуация изменилась.

"Я всё досконально изучила, как получить место, как смотреть свободные места, изучила сайт, приложение Ed24. Всей информацией я владела. С моей стороны ошибок не было. Я заранее смотрела, когда выйдут места в желаемый сад. В этом году, чтобы получить место в госсадик, был какой-то квест", - поделилась Асель.

Астанчанка описала, как 26 июня в 7:00 утра она пыталась получить направление на сайте, но столкнулась с зависанием системы. После 20 минут ожидания все места уже были заняты. Она повторяла попытки каждый день до 10 июля, но безрезультатно. В итоге ей пришлось выбрать неудобный садик, находящийся в 30 минутах от дома.

"За три секунды разобрать места, кажется, это нереально. Во-первых, это может быть недоработки сайта, во-вторых, говорят, что в этом году много хакеров, которые бронируют места за отдельную плату. В-третьих, это ненормально, что мы для своих детей не можем на протяжении двух недель словить место", - возмущена Асель.

У Асель был выбор: частный садик рядом с домом, где их ждут с распростёртыми объятиями, но за кругленькую сумму, либо государственный детский сад далеко от дома. Долго думать не пришлось: детей трое, а зарплаты не такие уж и большие.

"Нет понимания, как забирать ребенка, как с работы отпрашиваться, как отвозить утром. Поэтому очень возмущена в этом году сайтом, распределением", - говорит Асель.

История Махаббат

Махаббат также поделилась своими трудностями. Её ребёнок родился в конце года, и она считает, что это обстоятельство обрекло его на невозможность получить место в детском саду.

"Ребёнка мы поставили в очередь сразу же после рождения, на второй или на третий день. Но из-за того, что он родился в ноябре, мы никак не попадаем в число приоритетников. Мы в прошлом году пытались в дни комплектования получить, не смогли. Потому что не попали в приоритет. В этом году мы опять не вошли в приоритетный коридор. Я считаю, дискриминацией по месяцу рождения отбирать детей в садик", - рассказала Махаббат.

Она описала, как каждый день с 26 июня вставала рано утром, чтобы "словить" место на сайте Indigo, но безуспешно. Даже подключение интернета 5G и попытки с разных устройств не помогли. Махаббат отметила, что в 7:01 места уже были заняты, что вызывает у неё недоумение.

Также астанчанка пожаловалась на ещё одну несправедливость в распределении мест: есть так называемые внеочередные группы. Туда входят дети военных, медиков и учителей. Доступ к получению мест в первую очередь открывается для них. А уже потом для всех остальных детей. Но внеочередников так много, что остальные дети вынуждены довольствоваться тем, что осталось. А остаются, как правило, учреждения на окраине города или с плохой репутацией.

"Мы ранее посетили с супругом садики возле нас, чтобы знать какой лучше выбрать. В детском саду №15 "Дарын" сотрудники сразу сказали, что попасть к ним тяжело. Что группы пора называть военными, поскольку большая часть детей - это дети военных. Они сказали, что раньше какой-то процент оставался для детей не из этой группы, а сейчас все свободные места необходимо отдавать внеочередникам", - призналась Махаббат.

К слову, ребёнок Махаббат в этом году остался без места в государственный детский сад.

История Акмарал

Однако не все истории такие грустные. Жительница столицы Акмарал успела "поймать" место в садик рядом с домом, хотя также не входила в число приоритетников, а её ребёнок родился в декабре. Она пять дней ждала, когда приоритетные группы займут свои места, и 1 июля у неё получилось взять место для своего ребенка. Своим опытом она поделилась с нами.

"У меня был страх, что не получу место. Потому что для нас оставалось очень мало мест – 17 мест на возраст 3-4 года. Пять дней ждёшь, когда возьмут все приоритетники. Нам открывается 1 июля. Я выписала садиков 10, чтобы если что словить в каком-нибудь из них. Я готова была его возить в другие садики. В 6.58 захожу на сайт Indigo, он начинает виснуть. Кое-как в 7.00 я зашла. В 7.01 сайт просто тупо сломался. Я продолжала тыкать на все кнопки. В один момент каким-то чудом удалось взять место в садик №75. Он прям рядом с домом. Мне нереально повезло", - рассказывает Акмарал.

Акмарал отметила, что в популярных садиках на левом берегу, таких как "Береке" и "Нурай", мест уже не было до начала распределения для всех групп. При этом никто из её знакомых так и не получил место. Они продолжают ежедневно проверять сайт в надежде найти свободное место, но безуспешно.

"Вечером в приложении выходит информация, что 4 места есть, на утро и их нет. Обидно очень", - добавила Акмарал.

Акмарал также поделилась некоторыми наблюдениями и советами для других родителей.

"Бывает, что если те, кто получил направление, в течение пяти дней не успевают, их направление аннулируется, тогда место выходит в открытый доступ. У кого прививок нет, тоже аннулируется", - сказала женщина.

Истории Асель, Махаббат и Акмарал - яркое подтверждение того, что система распределения мест в столичные дошкольные учреждения очень сложна и неудобна. Родители сталкиваются с большим количеством трудностей при попытке устроить своих детей в детские сады в Астане. Проблемы с зависанием сайта, применение хакерских способов и несправедливое распределение мест вызывают у родителей возмущение и стресс. Эти ситуации требуют внимания и решения со стороны соответствующих органов для улучшения процесса распределения мест в детские сады и обеспечения справедливости для всех семей.

Всё работает стабильно

Так нам сказали в Управлении образования Астаны.

"За период комплектования сбоев при выдаче направлений не зарегистрировано, серверы работают стабильно. Дополнительно увеличены каналы связи, что подтверждается статистикой выданных направлений. Распределение мест в дошкольные организации и получение направлений происходит непрерывно. Каждое утро в 7.00 в реестр поступают новые места, освободившиеся в дошкольных организациях за прошедшие сутки. Поэтому информация в данном реестре постоянно изменяется", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, работники Управления, которые готовили ответ на наш запрос, намекнули, что скорей всего дело в качестве интернета и устройства, с которого родители заходили на сайт.

"На доступность информационной системы влияют функциональные возможности рабочего места пользователя, такие как интернет, настройки браузера и устройства", - сказали нам.

При этом участие так называемых "помогаек" в ведомстве отрицают.

"Технология блокчеин в системе Indigo максимально исключает возможность сторонних манипуляций и процесс распределения свободных мест среди заявителей осуществляется непрерывно 24/7. Для удобства родителей в Системе заключение договора между родителем и дошкольной организацией осуществляется в электронном формате. Это полностью дистанционная процедура, родитель может заключить договор в любое удобное для него время. При подписании договора вместо ручной подписи нанесён набор QR-кодов, которые являются отображением цифровой подписи, сделанной при помощи ЭЦП-ключа родителя. Подписание договора работает с любых мобильных устройств. Главное, ЭЦП должно быть в самом устройстве.", - сказали в столичном Управлении образования.

В целом, по информации Управления образования Астаны, на текущий момент в столице функционирует 580 дошкольных организаций с охватом 68 706 детей.

C 4 июня 2024 года по сегодняшний день проходит комплектование групп на новый 2024-2025 учебный год государственных и частных дошкольных организаций на 28 826 мест, из них государственных дошкольных организаций на 11 311 мест.

Процесс формирования и функционирования очереди и выдачи направлений в дошкольные организации регламентируется в строгом соответствии с приказом министра образования и науки РК "Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования", посредством информационной системы "INDIGO: электронный детский сад".

Согласно правилам, при получении направления у первостоящих в очереди есть приоритетных 3 дня.

Приоритетным правом пользуются следующие льготные категории:

- внеочередники - дети военнослужащих; дети сотрудников специальных государственных органов; дети сотрудников правоохранительных органов и дети сотрудников государственной фельдъегерской службы;

- первоочередники – дети законные представители которых являются педагогами, медицинскими работниками и фармацевтами; дети из семей, имеющих ребенка инвалида; дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты; дети из многодетных семей (данная категория льгот получают направления в соотношении "один к трем": один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях).

После чего на четвёртый рабочий день (день свободного доступа) открывается доступ всем зарегистрированным в очереди.

Перечень документов для зачисления в детский сад:

1) направление на зачисление (действительно в течение пяти рабочих дней со дня выдачи);

2) заявление по форме;

3) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (одного из родителей или законного представителя);

4) документ, свидетельствующий о рождении ребенка;

5) карта профилактических прививок формы № 065/у;

6) справка формы 027/у;

7) заключение психолого-медико-педагогической консультации (для детей с особыми образовательными потребностями).