Жильцам многоквартирных домов в Казахстане предстоит привыкать к новым правилам - тарифы на содержание жилья больше не будут устанавливаться акиматами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz. Вместо этого их привяжут к месячному расчетному показателю (МРП), который ежегодно растёт, а значит, и квартплата будет постепенно увеличиваться.

Если сейчас в Алматы плата за квадратный метр составляет 40 тенге, а в Астане - 57, то новая система предполагает поэтапное повышение - примерно на 2-3 тенге за квадрат в год. Это изменение коснется всех, кто оплачивает расходы на содержание жилья, указанные в квитанциях как "Общедомовые нужды" или "Услуги ОСИ и КСК".

Инициаторы изменений утверждают, что рост тарифов позволит своевременно обслуживать дома и не доводить до аварийных ситуаций. Поправки также затрагивают регистрацию и ликвидацию ОСИ (объединений собственников имущества): теперь зарегистрировать их будет проще, а вот закрыть - только с участием не менее двух третей жильцов. При этом все документы - от протоколов собраний до листов голосования - получат официальный статус, а их подделка будет приравнена к уголовному подлогу.

Роль председателей ОСИ тоже усиливается. Их срок полномочий увеличат с одного до трёх лет, они будут работать официально - с трудовым договором, зарплатой и соцпакетом. Также председатель войдёт в состав совета дома и сможет управлять им совместно.

Среди других нововведений - обязанность собственников сообщать о квартирантах, ускоренное взыскание долгов за коммунальные услуги (уже через два месяца), подтверждение прав собственности при голосовании и запрет на продажу квартир с долгами - тема, которую активно обсуждают на уровне парламента.

Поправки уже одобрены мажилисом и переданы в сенат. Вместе с ними заработает и обновлённый Налоговый кодекс, где НДС поднимут до 16%, что может повлиять на рынок недвижимости в целом.

Ранее мы сообщали, что тарифы на содержание жилья хотят привязать к МРП.