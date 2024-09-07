Квартиры в Астане и миллионные сертификаты: как отблагодарили за Олимпиаду спортсменов и тренеров по дзюдо

В Алматы чествовали победителей и призёров Олимпийских игр по дзюдо, а также их тренеров и спортивных медиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации дзюдо Казахстана.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-президенты Федерации дзюдо Казахстана, генеральный секретарь, спортсмены и тренеры сборной Казахстана.

Президент федерации Куанышбек Есекеев начал церемонию с выражения благодарности, отметив достижения первого Олимпийского чемпиона Казахстана по дзюдо Елдоса Сметова и бронзового призера Олимпийских игр Гусмана Кыргызбаева, которые увеличили престиж этого вида спорта. Он поздравил тренерский состав и всех членов команды с великолепным достижением и выразил признательность за их труд.

Елдосу Сметову вручили ключи от трехкомнатной квартиры в Астане, а Гусману Кыргызбаеву — от однокомнатной. Также Абибе Абужакиновой, бронзовому призеру чемпионата мира и 5-й на Олимпиаде, был вручён сертификат на пять миллионов тенге. Личные тренеры спортсменов и тренеры национальной команды также получили заслуженные награды.

Главный тренер мужской сборной Казахстана Нурбол Сулейменов был награжден сертификатом на три миллиона тенге. Главный тренер женской сборной Казахстана Ерлан Алпысбаев получил сертификат на два миллиона тенге, а консультант-тренер Стефано Трено — на три миллиона тенге. Личный тренер Олимпийского чемпиона Елдоса Сметова Гаалымжан Жылгелдиев и личный тренер бронзового призера Олимпийских игр Гусмана Кыргызбаева Ермек Насиев, личный тренер Абибы Абужакиновой Мейржан Есмағанбетов были награждены сертификатами на три миллиона тенге.

Старший тренер мужской сборной Казахстана Гайнулла Есенгалиев получил сертификат на два миллиона тенге, старший тренер женской сборной Ермек Насиев — на один миллион тенге, консультант-тренер Мондекс Ксавье Бруно — на два миллиона тенге.

Тренеры мужской сборной Еркебулан Қосаев и Елдос Жумақанов также получили сертификаты на два миллиона тенге каждый, а тренеры женской сборной Асылбек Шаханов и Нурлан Ергалиев были награждены премиями.

Кроме того, представителям научно-комплексной группы национальной сборной, врачу Ахмеду Гасанову и массажистам Сайлау Ергали и Сайрану Утеову, также были вручены денежные сертификаты.

Стоит отметить, что от национальной сборной Казахстана по дзюдо на Олимпийских играх в Париже выступили 8 дзюдоистов, которые завоевали две медали. Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом, а Гусман Кыргызбаев завоевал бронзовую медаль. Таким образом, сборная Казахстана по дзюдо завершила Олимпиаду в Париже на 7-м месте из 122 стран.