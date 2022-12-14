"Квартиры - самый классный способ отмывания денег", заявил гость проекта "2022"

В гостях у проекта BaigeNews.kz "2022" побывал экономист, финансовый аналитик Андрей Чеботарёв. С ним мы обсудили цены на недвижимость и не только. По словам гостя, квартиры стали для казахстанцев одним из распространённых способов отмывания денег.

"Как это ни странно, именно квартиры являются самым классным способом отмывания денег. Если у вас есть сумка денег, и вы с ней приходите в банк, там вам скажут: "Покажи, откуда эта сумма". Это проверка происхождения средств. Если ты не сможешь доказать, откуда у тебя эти деньги, их не примут. А стройкомпании не обязаны проводить эти процедуры. Они с удовольствием возьмут твой нал, отдадут квартиру, которую ты через какое-то время продашь и получишь белый нал. Вот у меня была квартира, я её продал. Поэтому часто квартиры скупаются этажами, подъездами. Это лучший способ обеления денег", - сказал Чеботарёв.

Строительные компании в Казахстане, по его словам, хотят продолжать строить в том же объёме, не собираются снижать цены и всё больше "просят бесплатные деньги".

"Любая льготная ипотека в итоге оказывается в кармане застройщика. Следующий год будет очень сильно зависеть от того, примем ли мы какую-нибудь новую жилищную программу, продолжим ли старые. Если всё будет, как сейчас, к середине весны закончится "7-20-25", по ней осталось чуть меньше 200 миллиардов, то мы будем видеть продолжение роста цен на жильё на уровне общей инфляции. Потому что остаются естественные причины - урбанизация, спрос. У нас квартира считается лучшей инвестицией, хотя это не инвестиция", - считает экономист.

Запредельно высокая ставка Нацбанка по депозитам сделала аренду квартир невыгодной.

"У нас депозиты приносят по 18,3 процента. Это практически в два раза больше, чем сдавать квартиру в аренду. Вы берёте сумму от квартиры, кладёте её на депозит, и в итоге по процентам получаете больше, чем от аренды. При этом за квартиру вы боитесь, кто там что разобьёт, потребуется ремонт и так далее. Люди, которые сдают и занимаются этим бизнесом, тоже не дураки. Они это понимают, что тоже давит на цену за аренду жилья. Она будет расти. Я не вижу причин для снижения, к сожалению", - сказал Андрей Чеботарёв.

В эфире также обсудили старт и финиш года, факторы, оказавшие наиболее серьёзное влияние на ситуацию в стране. Поговорили о новой экономической политике и её трансформации под современные геополитические вызовы.

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