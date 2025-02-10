Цены на жильё в Казахстане продолжают расти. Причём квартиры на вторичном рынке растут в цене быстрее, чем новостройки, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Бюро нацстатистики, в январе 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в Казахстане стоимость перепродажи квартир на вторичном рынке выросла на 6,1%, а цены на новое жильё увеличились на 4,1%. При этом аренда благоустроенного жилья подорожала на 10% в годовом выражении.

На первичном рынке недвижимости наибольшее увеличение цен наблюдается в Павлодаре (+13,8%), Актобе (+13,6%) и Кокшетау (+13,4%). На вторичном рынке больше всего подорожали квартиры в Атырау (+17,3%), Астане (+14,5%). А в аренде жилья лидерство захватили Астана (+30,1%), Талдыкорган (+27,7%) и Шымкент (+19,6%).

По сравнению с декабрём 2024 года, в январе 2025 года цены на перепродажу квартир поднялись на 1,5%, на новое жильё — на 1,3%. Арендная плата за благоустроенное жильё увеличилась на 2% за месяц.

В январе зарегистрировано 30 917 сделок купли-продажи жилья, что на 38,2% меньше по сравнению с декабрём 2024 года. Лидерами по количеству сделок остаются Астана (6 548 сделок), Алматы (6 137 сделок) и Карагандинская область (2 411 сделок).