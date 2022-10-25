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Квартиры по программе "Нұрлы жер" получили очередники в столице
Среди новосёлов: семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, инвалиды, дети-сироты, пенсионеры по возрасту, многодетные семьи, работники бюджетных организации.
В Астане в честь Дня Республики долгожданные ключи от квартир вручили очередникам, Среди новоселов: семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Заветные квартиры жители столицы получили по программе "Нұрлы жер", по госпрограмме "Шаңырақ". Жилищную программу реализовал акимат Астаны совместно с Отбасы банком, передает официальный сайт акимата Астаны.
С Днём Республики и новосельем казахстанцев поздравили аким Астаны Алтай Кульгинов и председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.
"Ваш дом расположен в новом строящемся районе. Здесь мы недавно открыли школу на четыре тысяч мест в две смены, также есть ряд других соцобъектов. Весной продолжим благоустройство района, построим социальные объекты и другие.Государство уделяет особое внимание жилищному вопросу. Ежегодно строим доступное льготное жилье. К примеру, если в 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 — 2900 соцквартир, то за последние два года — около 17 тысяч. Кроме того, расширили категорию участников жилищных программ, увеличили сумму жилищных сертификатов с одного до 1,5 миллиона тенге", — подчеркнул аким столицы Алтай Кульгинов.
Как отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, только в рамках программы "Шаңырақ" за два года организация помогла приобрести собственное жилье 16 722 казахстанцам, из них в Астане новоселье отметили 4 363 человека.
"У наших новосёлов сегодня началась новая жизнь — в новых квартирах они теперь будут создавать уют, растить детей, строить планы, принимать гостей. Вдвойне приятно, что вручение ключей совпало с национальным праздником. Важно, что в нашей стране государство уделяет особое внимание решению жилищного вопроса граждан. В ближайшее время Отбасы банк ожидает поступления средств в размере 49,9 миллиарда тенге для продолжения кредитования граждан в рамках государственных программ", — отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.
Всего с начала года в Астане было выдано 19 335 займов. Ежедневно кредиты на покупку собственной квартиры или дома берут около 80 жителей столицы. Каждый день новые депозиты для дальнейшего приобретения недвижимости там открывают 100-130 человек.
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