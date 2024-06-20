Квартиры по государственной программе “продавал” алматинец

Квартиры по государственной программе “продавал” 40-летний алматинец, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В серии мошенничества подозревается 40-летний мужчина. По данным управления полиции Ауэзовского района, с официальным заявлением обратились 10 человек.

"Согласно версии потерпевших, мужчина предлагал приобрести квартиры по государственной программе на очень выгодных условиях, с обязательным взносом предоплаты. После того, как ему передавались денежные средства, он переставал выходить на связь. Проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. На данный момент следствие работает над выявлением аналогичных фактов обмана по другим районам города. Проводятся следственные мероприятия", - рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

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