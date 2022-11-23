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  • Квартиры по госпрограмме: мошенница обманула казахстанцев более чем на 35,5 миллиона тенге
polisia.kz Сегодня, 17:45
137
Сегодня, 17:45
137
Фото: polisia.kz

Квартиры по госпрограмме: мошенница обманула казахстанцев более чем на 35,5 миллиона тенге

Мошенница обманула талдыкорганцев, желающих приобрести квартиру по госпрограмме, более чем на 35,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Полиция завершает расследование по фактам крупных мошенничеств, зарегистрированных в 2021 и 2022 годы. Подозреваемой по делу проходит 28-летняя жительница Талдыкоргана, ранее неоднократно привлекавшаяся к ответственности за мошенничество.

"Женщина предлагала талдыкорганцам помощь в приобретении квартир по госпрограмме. Доверчивым гражданам она сообщала, якобы имеет прочные деловые связи в городском акимате. В ходе расследования установлено, что подозреваемая не числится в составе каких-либо жилищных комиссий и не является работником какого-либо госоргана. Женщина фигурирует в 14 эпизодах мошенничеств. Общий материальный ущерб потерпевших составляет 35 миллионов 580 тысяч тенге", – сообщил следователь СО УП Талдыкоргана Илияс Алдабергенов.

Женщина арестована и содержится под стражей в следственном изоляторе,

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#мошенничество #жилье #госпрограмма #Талдыкорган
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:45
137
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