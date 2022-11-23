Квартиры по госпрограмме: мошенница обманула казахстанцев более чем на 35,5 миллиона тенге

Фото: polisia.kz

Мошенница обманула талдыкорганцев, желающих приобрести квартиру по госпрограмме, более чем на 35,5 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полиция завершает расследование по фактам крупных мошенничеств, зарегистрированных в 2021 и 2022 годы. Подозреваемой по делу проходит 28-летняя жительница Талдыкоргана, ранее неоднократно привлекавшаяся к ответственности за мошенничество.

"Женщина предлагала талдыкорганцам помощь в приобретении квартир по госпрограмме. Доверчивым гражданам она сообщала, якобы имеет прочные деловые связи в городском акимате. В ходе расследования установлено, что подозреваемая не числится в составе каких-либо жилищных комиссий и не является работником какого-либо госоргана. Женщина фигурирует в 14 эпизодах мошенничеств. Общий материальный ущерб потерпевших составляет 35 миллионов 580 тысяч тенге", – сообщил следователь СО УП Талдыкоргана Илияс Алдабергенов.

Женщина арестована и содержится под стражей в следственном изоляторе,