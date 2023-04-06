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Квартиры от МИИР: о новых уловках мошенников предупреждают казахстанцев Сегодня, 19:49
95
Сегодня, 19:49
95

Квартиры от МИИР: о новых уловках мошенников предупреждают казахстанцев

Мошенники добрались и до министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Используя имя ведомства, они предлагают гражданам несуществующие квартиры, передаёт BaigeNews.kz.

В call-центр Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК участились звонки граждан о "проводимом розыгрыше квартир на конкурсной основе".

"Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, информируют жителей о том, что министерством совместно с местным исполнительным органом проводится розыгрыш квартир на конкурсной основе, уверяют о наличии "финансовой задолженности" государственному органу, в случае её погашения, житель "получает квартиру" на конкурсной основе. Министерство официально опровергает данную информацию, так как вопросы предоставления жилья относятся к компетенции местных исполнительных органов и осуществляются раздельными списками, по категориям, а также по дате постановки на очередь", - заявили в МИИР.

Для получения актуальной информации по предоставлению жилья из государственного жилищного фонда казахстанцам рекомендуют обращаться в акимат по месту жительства.

"Убедительно просим вас игнорировать распространение сомнительной рекламы, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - обратились к гражданам в МИИР.

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Сегодня, 19:49
95
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