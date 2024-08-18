Квартиры и премии выдали призёрам Олимпиады из Алматинской области

Квартиры и денежные премии вручили спортсменам из Алматинской области за участие в Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев лично поздравил их и вручил им ценные подарки от лица предпринимателей региона.

Так, серебряный призёр Олимпиады Демеу Жадыраев получил 10 миллионов тенге и трёхкомнатную квартиру, а бронзовая призёрка Назым Кызайбай – два миллиона тенге и трёхкомнатную квартиру. Тренеры чемпионов Жумакан Турганбеков и Боранбек Коныратов получили по два миллиона тенге и по двухкомнатной квартире.

По два миллиона тенге получили участники Олимпийских игр Эдуард Ещенко, Асем Оренбай и Мария Дмитриенко (стендовая стрельба), Никита Чирюкин (стрельба).

Особую благодарность за вклад в развитие спорта в регионе выразили спонсорам: председателю совета директоров строительной компании ELIT STROY Group Бекзату Сармонову, коммерческому директору компаний "Каз Строй Монолит" Алимжану Сарсенбаеву и компании "KazSMU".

Общий призовой фонд для участников Олимпийских игр составил 24 миллиона тенге и четыре квартиры.

Фото: акимат Алматинской области