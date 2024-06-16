"Квартиры-гробы": самое маленькое в мире жильё популярно в Гонконге

Квартиры-гробы в Гонконге — жилая площадь в полтора квадратных метра — достаточно распространены. Это маленькая комнатка, в которой тесно даже одному человеку. По информации портала HiNews, такая форма жилой недвижимости давно стала грустным трендом, передаёт BaigeNews.kz.

Изначально квартиры площадью в полтора-два квадратных метра никто не строил и не планировал. Их создают из обычных квартир, которые делят при помощи деревянных перегородок на множество мини-комнат. То есть, по сути, они представляют собой коммунальную квартиру, в которое за перегородками живет большое количество людей — 10-15 человек.

Фото: disgustingmen.com

Часто перегородки делят пространство не только по вертикали, но и по горизонтали. Люди живут в подобных “ящиках”, или “шкафах” в несколько ярусов. Разумеется, никаких удобств внутри таких комнатушек быть не может, но, как правило, в самих квартирах имеется одна общая кухня и один или несколько общих санузлов.

Никакой звукоизоляции в "деревянных ящиках" конечно же тоже нет. Но когда рост человека больше длины его жилья, в результате чего он не может выпрямить ноги, посторонний шум — это, пожалуй, не самая большая проблема.

Фото: disgustingmen.com

Казалось бы, худших условий для жизни быть не может. Но на самом деле есть вариант еще хуже — это квартиры-клетки, которые часто встречаются в этом же мегаполисе, то есть в Гонконге. Они мало чем отличаются от квартир-гробов, но вместо сплошных деревянных перегородок выполнены в виде клетки. В результате у человека нет даже иллюзии личного пространства.

Гонконг известен тем, что является одним из самых дорогих мегаполисов мира. Поэтому позволить себе полноценную квартиру может далеко не каждый. Например, при условной средней зарплате примерно в 700 тысяч тенге в месяц, аренда жилья размером с советскую однушку обойдется сумму более миллиона тенге в месяц. Покупка же такой однушки обойдется около миллиона долларов.

Поэтому в квартирах-гробах, по разным данным, проживает от 53 до 200 тысяч гонконгцев. Как правило, их арендуют люди с низким доходом, в том числе пожилые люди, низкоквалифицированные или неквалифицированные рабочие. К слову, согласно статистике, на грани или за чертой бедности в Гонконге находятся до 250 тысяч человек. Это значит, что материальные проблемы испытывает каждый тридцатый житель города.

Большую часть площади в квартирах-гробах занимает обычно кровать, которая иногда, как уже было сказано выше, может быть меньше роста человека, который на ней спит. Но если квартира не самая дешевая, она может иметь полноценную односпальную кровать, под которой обычно находятся ящики для вещей.

Фото: disgustingmen.com

Также подобные комнатки содержат полки. Обычно на них стоит маленький телевизор и вентилятор (летом жить в таком “шкафу” очень душно). Но в самых маленьких квартирах-гробах нет места даже такого минимального набора вещей, поэтому их приходится ставить на кровать, от чего места для сна становится еще меньше.

Стоять в “квартире” в полный рост считается тоже роскошью. Как уже было сказано выше, часто они расположены в несколько ярусов. Поэтому даже человеку с ростом в 170 см приходится немного сгибаться. Страшно себе представить, что десятки или даже сотни тысяч гонконгцев живут в таких комнатах в течение всей жизни и даже умудряются заводить семьи.

Причина катастрофической ситуации с жильём в Гонконге заключается в том, что вся территория мегаполиса принадлежит правительству, при этом под застройку отведено только 7% земли. Она сдается в аренду по результатам аукционов, которые выигрывают богатые иностранные или китайские предприниматели. В новых домах они устанавливают высокую аренду на жилье, пользуясь его востребованностью и отсутствием ценового контроля.

Чаще всего арендодатели в новых домах сдают подобие общежитий или коммунальных квартир, то есть жилье с общей кухней и санузлами. Оно гораздо комфортнее, чем квартиры-гробы, однако и стоимость такого жилья тоже очень высокая.