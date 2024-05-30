Квартиры для пострадавших от паводка за счёт спонсоров начали покупать в Петропавловске

Пострадавшие от паводка петропавловцы получают ключи от благоустроенных квартир. Жильё приобретают за счёт спонсорской помощи крупных компаний и бизнесменов Казахстана. Уже куплено более 70 квартир. С одной из будущих новосёлов встретился корреспондент BaigeNews.kz.

Семья Маневич три года назад переехала в частный дом в микрорайоне Подгора. Приобретая его несколько лет назад, супруги с детьми мечтали о долгой и счастливой жизни в тихом городском проулке. Но внезапно обрушившаяся стихия не оставила им ничего, кроме памяти.

"Мы его брали в рассрочку на пять лет за 8 миллионов тенге. Дом старенький, на два хозяина. У нас было 53 квадратных метра. Нас вполне устраивал. Мы здесь чувствовали себя хорошо. Часто гостей встречали. Здесь была наша спальня, через стенку спали дети. В зале было большое окно. Его выбила волна. Дом саманный. Мы вообще ничего не забрали. Здесь у нас всё осталось: мебель, вещи", - со слезами на глазах рассказывает девушка.

Уютный дом Дарьи Маневич половодье за несколько недель превратило в развалины. Сейчас на остатки былой жизни она смотрит со смирением и притупленной болью. Весь разговор хозяйка бывшего дома пыталась сдерживать слезы.

"В пятницу успели вывезти телевизор, стиральную машинку и холодильник. В субботу попытались вещи забрать, но МЧС выгоняли всех. Вода на наш дом шла на наших глазах. Тяжело было смотреть, когда это все уходило под воду. Затопило очень быстро. За считанные часы. Имущества много пострадало. В дом вложили много сил. Вода стояла по крышу. Смотрите, часы остановились на той минуте, когда вода дошла до них. Это почти 11 часов вечера. Нас приютили родственники. Но приносить неудобства не хотелось, поэтому сняли квартиру. После спада воды приезжали сюда, забирали вещи, посуду, отопление срезали. Забирали все, что потом можно сдать, в том числе железо. Чтобы купить хотя бы мебель", - говорит Дарья.

Старший сын супругов ходит в местную школу. С начала потопа и до конца учебного года он обучался дистанционно. В первый визит домой после потопа чета Маневич не узнала сой дом. Говорит, вся мебель была на входе. Разбирать завал помогал сосед. Он разгребал перевёрнутые шкафы и диваны. Всё, что было закреплено на стенах – валялось внизу.

"Даже кухонный гарнитур упал. Когда пришёл оценщик, он сомневался в аварийности дома. Но когда он побывал во второй части дома, у соседа, то сомнений уже не осталось. Там просто стены развернуло в разные стороны. Нам сразу сказали, что дом идёт под снос. Проулочек у нас здесь замкнутый был. Все соседи дружелюбные, все общались между собой. У нас просто здесь всё сносится. Остаётся только один дом", - говорит Дарья.

С поиском нового жилья чета Маневич тянуть не стала. Остановились на первом варианте: квартира в центре с тихим двором и цветником у подъезда. Светлая трёхкомнатная частично меблированная квартира не требует ремонта. Дарья не ожидала, что с момента подачи заявления до получения одобрения пройдет всего несколько дней. Ключи от квартиры уже получили, но пока не заехали.

"Хочу спасибо сказать спонсорам, которые помогли нам приобрести эту квартиру. Я не ожидала, что это всё так быстро свершится. Что в скором будущем мы сможем заехать в свой дом, в свою квартиру. Просто не верится. Дети ещё не знают, что мы новое жилье получили. Они всё ещё хотят домой, туда… Стоит квартира 18,5 миллиона тенге. По сути, мы улучшили жилищные условия", - делится эмоциями Дарья.

Ждёт оформления документов и вручения ключей и сосед Дарьи по дому, Аслан. Он прожил здесь семь лет. Больше месяца его семья остаётся без крыши над головой.

"Мы выбрали двухкомнатную квартиру. Предлагали в Солнечном-2 дом, но я отказался. Старшая дочь - студентка, младшая ходит в развивашку. У меня одна машина. Не реально всех возить", - объясняет Аслан.

Живущий по соседству Михаил тоже готовится к заезду в новое жильё и сносу старого. Его шпальный дом с виду выглядит довольно не плохо: стены на месте, крыша не уплыла. Однако основание постройки не позволяет дальше в ней проживать.

"Фундамент поплыл. Дом сел. Жалко, конечно. Мы здесь вчетвером жили с супругой и детьми. Только частично успели мебель и вещи вывезти. Всё невозможно было спасти. Мы же дамбу укрепляли. Неделю там прожили. Даже отпуск без содержания на работе брали. Все силы на это бросили. Но когда поняли, что потоп неизбежен, последние дни начали вещи собирать. Но только самое необходимое. Жильё нашли. Нашу заявку на квартиру сейчас рассматривают. Квадратура меньше получилась", - рассказывает Михаил.

Благоустроенные квартиры на вторичном рынке жилья пострадавшим от наводнения петропавловцам приобретают за счёт спонсорских денег. Все они аккумулируются в корпоративном фонде Qyzyljar Asar. С начала паводка на его счёт поступило 6,5 миллиарда тенге. Основные меценаты "Каспий банк" и меднодобывающая компания KAZ Minerals.

Последние на поддержку оставшихся этой весной без крыши над головой выделили 2,5 миллиарда тенге. На эти средства будут приобретаться благоустроенные квартиры. Как уточнили в фонде, на сегодня их выкуплено уже более 70 на 1,5 миллиарда тенге.

"Закуплено 73 квартиры. В ближайшее время, думаю, сегодня-завтра, ещ` квартир 30 будет. Порядок заключения договор таков: продавец, которого нашёл сам пострадавший, заключает договор с ЖКХ Петропавловска. Мы выступаем как плательщики. Городской жилищный фонд ставит на свой баланс эту квартиру и передаёт на основе договора мены пострадавшему лицу. Он становится владельцем", - уточнил исполнительный директор корпоративного фонда Qyzyljar Asar Канат Омаров.

Напомним, что застройка нового частного сектора на окраине Петропавловска продолжается. Уже в конце июня к сдаче будет готова первая сотня домов. Всего для пострадавших от наводнения горожан планируют возвести 700 новых частных домов.