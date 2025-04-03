Квартиры для нуждающихся вернули в коммунальную собственность в Таразе
В Таразе квартиры для нуждающихся возвращаются в коммунальную собственность.
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В результате анализа, проведенного прокуратурой в 2024-2025 годах, выявлены 13 квартир и 2 земельных участка, незаконно приобретенных гражданами, передаёт BaigeNews.kz.
На основании апелляционного ходатайства прокурора города отменены судебные акты по 3 квартирам, из которых 2 квартиры возвращены собственникам, являющимся инвалидами.
Возвращена государству 4-х комнатная квартира, расположенная в центре города, стоимостью 16 млн тенге.
В частности, гражданин приобрел эту квартиру по расписке у жителя города, а затем обратился в суд с иском о признании права собственности, который был удовлетворен судом первой инстанции.
В апелляционной инстанции установлено, что истцом не представлены документы, подтверждающие непрерывное проживание в квартире в течение 7 лет и согласие других собственников на продажу.
Кроме того, по акту надзора судом удовлетворены иски акимата города о признании 5 квартир общей стоимостью 60 млн тенге бесхозными и передаче их в коммунальную собственность.
Указанные квартиры планируется передать гражданам из социально-уязвимых слоев населения, состоящим в очереди.
Также по акту и иску прокурора города государству возвращено 2 земельных участка с общей площадью 18 соток.
Ранее мы сообщали, что в Актобе арендную плату за жилье снизили в два раза.
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