Квартиры для нуждающихся будет распределять "Отбасы банк"
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В "Отбасы банк" передадут функции распределения жилья среди нуждающихся. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передаёт BaigeNews.kz.
Сейчас эти фукнции находятся у местных исполнительных органов.
"В рамках законопроекта предлагается передать в "Отбасы банк" вышеизложенные функции местных исполнительных органов", - сказал Канат Шарлапаев, выступая на заседании мажилиса.
В связи с этим "Отбасы банк" преобразуют в национальный институт развития. Министр добавил, что при этом обеспечение жильём очередников путём строительства и приобретения жилья остаётся в компетенции местных исполнительных органов.
Также, по его словам, на базе Отбасы банк будет создан Центр обеспечения жильём, в который все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям могут встать на учет.
"На каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи. Цифровой портрет семьи будет раскрывать доходы, имущества и активы, что позволит в полной мере учитывать все характеристики семейного положения нуждающегося гражданина. Центр обеспечения жильём будет являться единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных", - сказал министр.
Создание Центра позволит применить принцип "одного окна", уточнил Канат Шарлапаев. По его словам, в связи с этим отпадает необходимость обращения в несколько инстанций для подтверждения статуса "нуждающегося в жилье" постановки в очередь; обращения в банк для получения ипотеки.
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