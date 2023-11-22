Квартиры для нуждающихся будет распределять "Отбасы банк"

В "Отбасы банк" передадут функции распределения жилья среди нуждающихся. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас эти фукнции находятся у местных исполнительных органов.

"В рамках законопроекта предлагается передать в "Отбасы банк" вышеизложенные функции местных исполнительных органов", - сказал Канат Шарлапаев, выступая на заседании мажилиса.

В связи с этим "Отбасы банк" преобразуют в национальный институт развития. Министр добавил, что при этом обеспечение жильём очередников путём строительства и приобретения жилья остаётся в компетенции местных исполнительных органов.

Также, по его словам, на базе Отбасы банк будет создан Центр обеспечения жильём, в который все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям могут встать на учет.

"На каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи. Цифровой портрет семьи будет раскрывать доходы, имущества и активы, что позволит в полной мере учитывать все характеристики семейного положения нуждающегося гражданина. Центр обеспечения жильём будет являться единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных", - сказал министр.

Создание Центра позволит применить принцип "одного окна", уточнил Канат Шарлапаев. По его словам, в связи с этим отпадает необходимость обращения в несколько инстанций для подтверждения статуса "нуждающегося в жилье" постановки в очередь; обращения в банк для получения ипотеки.