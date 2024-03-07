Квартиры дешевеют в Казахстане

Цены на квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане продолжают снижаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую службу Krisha.kz.

В феврале квартиры подешевели в девяти городах из 18, где проводится мониторинг. Максимальное снижение произошло в Актау - 2,4 процента.

Подорожали квартиры также в девяти городах. Наибольший рост цен отмечет в Астане - почти два процента за месяц. В Алматы и Шымкенте цены выросли незначительно.

С декабря по февраль средняя цена предложения в Казахстане держалась в пределах 371 тысяча тенге за квадратный метр.

В топ-3 городов с самыми дорогими квартирами по итогам февраля вошли: Алматы - 724 тысячи тенге за квадрат, Астана - 485 тысяч тенге, Шымкент - 421 тысяча тенге.

Города с самыми дешёвыми квартирами: Кызылорда - 238 тысячи тенге за квадратный метр, Актобе - 290 тысяч тенге, Талдыкорган - 301 тысяча тенге.

По сравнению с февралём 2023 года средняя цена предложения снизилась на 1,4 процента. Максимальное снижение цен произошло в Петропавловске и Усть-Каменогорске (по 4,6 процента).

В то же время в четырёх городах цены выросли: Актау (+2,3 процента), Алматы (+1,4 процента), Тараз (+0,6 процента), Астана (+0,2 процента).