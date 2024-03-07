Квартиры дешевеют в Казахстане
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Цены на квартиры на вторичном рынке жилья в Казахстане продолжают снижаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую службу Krisha.kz.
В феврале квартиры подешевели в девяти городах из 18, где проводится мониторинг. Максимальное снижение произошло в Актау - 2,4 процента.
Подорожали квартиры также в девяти городах. Наибольший рост цен отмечет в Астане - почти два процента за месяц. В Алматы и Шымкенте цены выросли незначительно.
С декабря по февраль средняя цена предложения в Казахстане держалась в пределах 371 тысяча тенге за квадратный метр.
В топ-3 городов с самыми дорогими квартирами по итогам февраля вошли: Алматы - 724 тысячи тенге за квадрат, Астана - 485 тысяч тенге, Шымкент - 421 тысяча тенге.
Города с самыми дешёвыми квартирами: Кызылорда - 238 тысячи тенге за квадратный метр, Актобе - 290 тысяч тенге, Талдыкорган - 301 тысяча тенге.
По сравнению с февралём 2023 года средняя цена предложения снизилась на 1,4 процента. Максимальное снижение цен произошло в Петропавловске и Усть-Каменогорске (по 4,6 процента).
В то же время в четырёх городах цены выросли: Актау (+2,3 процента), Алматы (+1,4 процента), Тараз (+0,6 процента), Астана (+0,2 процента).
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