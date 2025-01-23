Очередная мини-автоматическая телефонная станция на этот раз дислоцировалась в одном из домов в микрорайоне "Аксай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативниками при координации прокуратуры города вычислен 20-летний мужчина, который в специально арендованном жилище содействовал интернет-мошенникам.

Установлено, что в "функциональные обязанности" подозреваемого входили установка и контроль за бесперебойной работой sim-бокс оборудования, с помощью которого мошенники под видом отечественных абонентов сотовой связи обзванивали потенциальных жертв. Преступная техника изъята.

Задержанный признался в незаконном промысле. Па факту неправомерного изменения идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства возбуждено уголовное дело. Задержанный взят под стражу.

Полиция в Алматы в очередной раз напоминает об активизации интернет-мошенников и призывает граждан быть бдительными и осторожными.



