Квартиру с "сюрпризом" нашли в Алматы
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Очередная мини-автоматическая телефонная станция на этот раз дислоцировалась в одном из домов в микрорайоне "Аксай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Оперативниками при координации прокуратуры города вычислен 20-летний мужчина, который в специально арендованном жилище содействовал интернет-мошенникам.
Установлено, что в "функциональные обязанности" подозреваемого входили установка и контроль за бесперебойной работой sim-бокс оборудования, с помощью которого мошенники под видом отечественных абонентов сотовой связи обзванивали потенциальных жертв. Преступная техника изъята.
Задержанный признался в незаконном промысле. Па факту неправомерного изменения идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства возбуждено уголовное дело. Задержанный взят под стражу.
Полиция в Алматы в очередной раз напоминает об активизации интернет-мошенников и призывает граждан быть бдительными и осторожными.
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