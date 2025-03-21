В Северо-Казахстанской области чествовали спортсменов, прославивших Казахстан на международной арене. Торжественная церемония прошла на центральной площади в честь Наурыз мейрамы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аким области Гауез Нурмухамбетов вручил ключи от нового автомобиля Ерболу Хамитову — первому казахстанцу, завоевавшему Большой хрустальный глобус по итогам Кубка мира по парабиатлону. Мейиржан Берекетов — чемпион мира по қазақ күресі, получил в подарок квартиру.

Призёры международных турниров также не остались без наград. Александр Герлиц, занявший призовое место на Кубке мира по паралыжному спорту, Надежда Морозова — бронзовый призёр Азиады по конькобежному спорту, и Наталья Богданова, отличившаяся на чемпионате Азии по боксу, получили денежные премии.

"Поздравляю наших талантливых спортсменов с их высокими достижениями! Желаю новых побед на мировых аренах!" — отметил аким области.

Фото и видео: пресс-служба акима СКО