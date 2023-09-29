Квартирный вор попал на камеру видеонаблюдения в Актау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау участились случаи грабежа квартир. Возможное проникновение грабителя в квартиру попало на видео в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
В Сети распространяют информацию о двух мужчинах, которые якобы грабят квартиры в жилых домах Актау. Один из них "засветился" на одной из камер видеонаблюдения в доме №72 в 12 микрорайоне.
Судя по дате метаданным видеокамеры, это произошло 25 сентября.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что личность попавшего в кадр мужчины уже установлена, и в данный момент его разыскивают.
"По городу двое мужчин грабят квартиры, вчера в Ботаническом саду несколько ограбили и в 12 микрорайоне. Будьте внимательны, в подъезд не пускайте посторонних. И детей предупредите, чтобы никому не открывали двери", - говорится в сообщении.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.
Самое читаемое
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- "Строили как для баранов": жители Шымкента замерзают в квартирах по госпрограмме
- Устаю быть главным: мальчик из города Есиль рассказал, как помогает выжить своей семье
- Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов