Квартирный вор попал на камеру видеонаблюдения в Актау

В Актау участились случаи грабежа квартир. Возможное проникновение грабителя в квартиру попало на видео в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В Сети распространяют информацию о двух мужчинах, которые якобы грабят квартиры в жилых домах Актау. Один из них "засветился" на одной из камер видеонаблюдения в доме №72 в 12 микрорайоне.

Судя по дате метаданным видеокамеры, это произошло 25 сентября.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что личность попавшего в кадр мужчины уже установлена, и в данный момент его разыскивают.

"По городу двое мужчин грабят квартиры, вчера в Ботаническом саду несколько ограбили и в 12 микрорайоне. Будьте внимательны, в подъезд не пускайте посторонних. И детей предупредите, чтобы никому не открывали двери", - говорится в сообщении.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.