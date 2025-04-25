В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент завершилось рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого стал житель города по фамилии К, передаёт BaigeNews.kz. Ему предъявлялось обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу.

По данным следствия, в августе 2020 года подсудимый К. пообещал двум потерпевшим - Н. и О. - помощь в получении арендного жилья на льготных условиях в микрорайоне "Шым Сити". За "услугу" он получил 350 000 тенге от одной и 200 000 тенге от другой.

Но на этом "предприимчивый" гражданин не остановился. Узнав, что Н. работает лаборантом с низкой зарплатой, он пообещал увеличить её доход через "знакомого главврача" и получил ещё 150 000 тенге. Общий ущерб составил 950 000 тенге.

Вина подсудимого была подтверждена доказательствами, собранными в ходе следствия. Однако прокурор отказался от части обвинения по статье о подстрекательстве к взятке, а потерпевшие сообщили о примирении с подсудимым.

Суд учёл чистосердечное раскаяние К. и отсутствие отягчающих обстоятельств. В итоге он был признан виновным по п. 4) ч.3 ст.190 УК РК (мошенничество в крупном размере) и получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Дело по остальным эпизодам закрыто.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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