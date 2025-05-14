В апреле 2025 года в Казахстане зафиксирован стремительный рост активности на рынке недвижимости, передаёт BaigeNews.kz. По данным Бюро национальной статистики, количество сделок купли-продажи жилья составило 36 839, что на 32,8% больше по сравнению с мартом. Из них 28 664 сделки пришлись на квартиры в многоквартирных домах, а 8 175 - на индивидуальные дома. Наибольшее число сделок зарегистрировано в Астане, Алматы и Карагандинской области. Наименее активной оказалась область Ұлытау.

Во всех регионах страны отмечается положительная динамика, особенно в области Жетысу, Акмолинской и Кызылординской областях. Среди квартир наибольшей популярностью пользовались однокомнатные - по ним заключено почти 11 тысяч сделок. Индивидуальные дома также пользовались повышенным спросом, прирост сделок по ним составил почти 39%, при этом наиболее активно дома покупали в Жетісуской, Западно-Казахстанской и Абайской областях.

По сравнению с апрелем прошлого года рынок вырос на 17,9%. Лидером годового прироста стала Алматы, тогда как в Туркестанской области зафиксировано снижение. Также увеличилось число сделок в январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - на 3,9%.

Одновременно с активностью на рынке продолжает расти и стоимость жилья. За год цены на новое жильё увеличились на 8,3%, квартиры на вторичном рынке подорожали на 6,4%, а арендная плата за благоустроенное жильё - на 12,3%. Больше всего новостройки подорожали в Павлодаре, Талдыкоргане и Шымкенте. На вторичке рост цен возглавили Актобе, Атырау и Павлодар. В аренде сильнее всего выросли ставки в Астане, Актобе, Семее и Кокшетау.

Жилищный рынок демонстрирует уверенный подъем, связанный с сезонным оживлением, ростом доступности ипотеки и стабилизацией экономических ожиданий. Эксперты предполагают, что активность покупателей сохранится и в последующие месяцы.

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