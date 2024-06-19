Квартирами по госпрограмме заманивал граждан мошенник в Алматы

В серии мошенничеств подозревают 40-летнего жителя Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Управления полиции Ауэзовского района, с заявлениями обратились 10 человек.

"Согласно версии потерпевших, мужчина предлагал приобрести квартиры по государственной программе на очень выгодных условиях, с обязательным взносом предоплаты. После того как ему передавались деньги, он переставал выходить на связь. Проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. На данный момент следствие работает над выявлением аналогичных фактов обмана по другим районам города", - рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.