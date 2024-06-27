Квартира загорелась в жилом доме Караганды

В четверг, 27 июня, в Караганде на пятом этаже многоэтажного жилого произошел пожар, сгорели домашние вещи, мебель и холодильник, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали 28 человек, из них 8 детей. Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 58 минут с момента вызова.



Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.