Квартира загорелась в жилом доме Караганды
Сегодня, 08:35
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Сегодня, 08:35Сегодня, 08:35
35Фото: voskresensk.bezformata.com
В четверг, 27 июня, в Караганде на пятом этаже многоэтажного жилого произошел пожар, сгорели домашние вещи, мебель и холодильник, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
Площадь пожара составила 6 квадратных метров.
Сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали 28 человек, из них 8 детей. Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 58 минут с момента вызова.
Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.
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