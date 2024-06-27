  • 27 Июня, 08:41
  • BAIGENEWS

Квартира загорелась в жилом доме Караганды

Сегодня, 08:35
АВТОР
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voskresensk.bezformata.com Сегодня, 08:35
Сегодня, 08:35
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Фото: voskresensk.bezformata.com

В четверг, 27 июня, в Караганде на пятом этаже многоэтажного жилого произошел пожар, сгорели домашние вещи, мебель и холодильник, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Сотрудники МЧС Казахстана эвакуировали 28 человек, из них 8 детей. Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 58 минут с момента вызова.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

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