Квартира загорелась в жилом доме Алматы
Сегодня, 09:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:13Сегодня, 09:13
244Фото: скриншот
Огнеборцы Алматы потушили возгорание жилой квартиры в Турксибском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации ведомства, пострадавших в результате пожара нет.
“В одном из многоквартирных жилых домов Турксибского района в квартире на третьем этаже произошел пожар с переходом огня на балкон.
Силами МЧС загорание ликвидировано за 27 минут с момента поступления вызова на площади 25 кв.м”, - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
Самое читаемое