Квартира загорелась в жилом доме Алматы

Огнеборцы Алматы потушили возгорание жилой квартиры в Турксибском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, пострадавших в результате пожара нет.

“В одном из многоквартирных жилых домов Турксибского района в квартире на третьем этаже произошел пожар с переходом огня на балкон. Силами МЧС загорание ликвидировано за 27 минут с момента поступления вызова на площади 25 кв.м”, - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.