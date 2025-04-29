В Казахстане наблюдается заметная тенденция в предпочтениях покупателей жилья, передаёт BaigeNews.kz.

Аналитики портала Krisha.kz выявили, что наибольший интерес вызывают двухкомнатные квартиры площадью от 41 до 68 кв. м, особенно в Алматы и Астане. Бостандыкский и Ауэзовский районы Алматы лидируют по популярности, в то время как в Астане востребованы районы Есиль, Алматы и Нура. Покупатели ориентируются на бюджет от 25 до 47 млн тенге на вторичном рынке и от 25 до 35 млн тенге на первичном.​

При выборе жилья казахстанцы обращают внимание на локацию, близость к работе, учебным заведениям, медицинским учреждениям и отдыху. Качество ремонта, наличие мебели и техники, этажность и вид из окна также играют важную роль. В Алматы предпочтение отдается квартирам с видом на горы и чистым воздухом, в то время как в Астане этажность менее критична, если дом новый и благоустроен.​

Спрос на ипотечные кредиты растет, особенно среди молодежи и семей с детьми. Однако доступность жилья ограничена, и многие покупатели идут на компромиссы, выбирая квартиры в менее удобных районах или без ремонта, чтобы уложиться в бюджет.​

В целом, рынок недвижимости в Казахстане демонстрирует активность, но покупатели становятся более требовательными и финансово грамотными, тщательно выбирая жилье, которое соответствует их потребностям и возможностям.

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