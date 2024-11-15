Кузнец нашего времени: где в Казахстане трудится представитель редкой профессии

Поколение казахстанцев, родившееся в 90-х годах прошлого века и позже, наверняка читало в сказках о такой профессии, как кузнец. Сразу вспоминается статный, добрый и смекалистый персонаж сказок Гоголя кузнец Вакула, а ещё герой сказа Лескова Левша, который был кузнецом и сумел подковать золотую блоху. Но о том, чтобы встретить и поговорить тет-а-тет с настоящим кузнецом, многие молодые современники и мечтать не могли. Корреспонденту BaigeNews.kz повезло, ведь его собеседником в Алматы стал 60-летний Кайрат Адильшеев – кузнец по призванию и настоящий мастер своего дела этой забытой рабочей профессии.

В сельской местности в старину кузнецы всегда были востребованы. Нужно было и подковы сделать, и инструменты для полевых работ и гужевого транспорта изготовить – заказов у представителей этой профессии хватало. С развитием промышленности и ростом различных научно-технических изобретений сложилось впечатление, что механические машины быстрыми темпами начали отбирать работу у кузнецов и им девать себя стало некуда. Более того, всё больше людей начали перебираться в города, где кузнецы казалось бы и не нужны. Кайрат Адильшеев констатирует – работы у кузнецов действительно сейчас очень мало, но если ты достойный представитель этой профессии, то будешь очень даже востребован.

В молодости Кайрат Адильшеев получил квалификацию механизатора широкого профиля, комбайнёра. Успел поработать и на тракторе в колхозе, и по ремонту машин. Его отец был столяром и Кайрат-аға с детства рос в окружении людей рабочих и сельскохозяйственных специальностей. По каким-то причинам отец не стал учить Кайрата-аға секретам профессии столяра, но односельчане как-то раз попросили его сделать подкову.

"А я на тот момент этого ни разу не делал, не обучался этому, только видел, что старики делали, повторял за ними. И вот мой первый раз и сразу подкова. Я даже понятия не имею, какие размеры, что к чему и как. Я сказал человеку, который мне такой "заказ" подкинул, что мне нужно привести лошадь, чтобы я размеры для подковы понял. Он привёл животное, оставившее след копытом на мягкой земле, я размер снял и как давай подкову делать! Потратил минут 10 – для кузнеца это считается долго. И получилось! Так постепенно и пошла в гору моя карьера кузнеца", – вспомнил Кайрат Адильшеев.

Переехав в Алматы, он не оставил своё призвание – работал кузнецом на электрозаводе "Аврора", после чего занимался изготовлением железных художественных узоров на ворота, зеркала, кровати, стулья, подсвечники и так далее. Изделия его и коллег продавались в торговом центре. Но открытие границ для зарубежных товаров поставило крест на подобном способе заработка кузнецов.

"Раньше много было кузнецов, сейчас никому это не нужно стало. Любители есть в городе, они работают в качестве хобби, но это всё угасает, увы. Когда я работал по художественной ковке, мы общались, а сейчас уже нет. И они завязали – узоры, разные кованные художественные вещи на наш базар массово приходят из Кыргызстана. Там дешевле и кузнецам нашим уже невыгодно что-то делать себе в убыток. Остались единицы – любители, но это в основном старшее поколение. Молодёжь не идёт сюда. Я вот сына просил недавно, тоже не идёт. Да, это трудная работа, а молодёжи же надо полегче – поездил, деньги в карман. А мне интересно быть кузнецом, несмотря на трудности", – сказал Кайрат Адильшеев.

Оставшись практически без работы, Кайрат Адильшеев устроился на электростанцию в котельный цех. В разговорах с коллегами – энергетиками и слесарями – Кайрат-аға проговорился, что раньше работал кузнецом и вообще-то любит это делать. На тот момент на ремонтном предприятии "Энергоремонт" увольнялся работавший там кузнецом Виктор Золин, так как решил покинуть Казахстан навсегда по семейным обстоятельствам. Информация о таланте Кайрата-аға дошла до руководителей и с тех пор уже шесть лет он трудится кузнецом. В его обязанности входит ковка деталей, необходимых для ремонтного цеха. Он изготавливает с помощью нагревания в печи и ковки на наковальне различные накидные ключи, шестигранники, переходные соединительные полумуфты (шпонки), запчасти для токарей. Секрет успешной и безошибочной работы – умение нагреть железо до нужной температуры и правильно её отковать.

Наш герой признаётся, что не каждый может без подготовки взять и отковать даже самое простое по технологии изделие. Кайрат-аға вспомнил, как в позапрошлом году в его отсутствие коллеги из ремонтного предприятия пытались в кузнице с помощью наковальни разломать какое-то стальное изделие, чтобы отправить его в лабораторию для проверки внутреннего состава, но у них ничего не получилось.

"Это со стороны кажется, что ничего сложного нет: разогрел, постучал и готово. На самом деле, если рука у тебя не чувствует металл, ты его не сделаешь, не откуёшь, как надо. Если правильный угол наклона при работе на наковальне не почувствуешь, то как даст тебе этот металл по лбу (улыбается). С опытом чувствуешь, где и как бить надо, где загнуть, где разогнуть, молотком когда ударить, как стукнуть, с какой скоростью. Если не успеешь или поспешишь, потом снова будешь греть, а это уже двойная работа ненужная", – сказал Кайрат Адильшеев.

На предприятии он работает по чётким чертежам, но находит время и возможности для творчества. Наш герой подчёркивает, что кузнец – это хоть и рабочая профессия, но очень даже творческая.

"Человек в профессии кузнеца должен быть творческим, он должен и уметь узоры делать и всякую красоту. А если у него творческого начала нет, а просто он будет бить стоять – дальше не пойдёт работа, человек постучит пару дней и бросит. К примеру, кто-нибудь что-нибудь закажет тебе или попросит сделать дома, и ты начинаешь думать, как художник, причём видеть в 3D, и ты должен это рисовать. Я и стулья, и большие обрамления для зеркал ковал, дома могу и на бумаге нарисовать, чтобы потом по этим рисункам сделать изделие. Бывает, что в уме что-нибудь есть, можно нарисовать, а потом сделать", – отметил Кайрат Адильшеев.

Сейчас в кузнице несмотря на то, что она старая, есть определённые приспособления, которые облегчают работу кузнеца. Если раньше один кузнец нагревал и держал, а второй кувалдой бил по нагретому железу, то сейчас наковальня полуавтоматическая. Скорость и силу ударов автоматической наковальни кузнец контролирует с помощью педали. Также для очень больших и тяжёлых конструкций есть подъёмный кран. Поэтому от кузнеца требуются лишь правильные ощущения в руках.

Рано или поздно наш герой уйдёт на пенсию и не знает, смогут ли найти преемников.

"Сейчас уже молодых нет. Но может быть найдутся, конечно, вдруг есть молодые любители. Профессия кузнеца жива, я считаю, она нужна и никуда не уйдет. Сложно на словах объяснить, чем мне нравится она… Творчество здесь присутствует в сочетании со строгими правилами, это здорово. Объяснить по-другому не могу, проще на деле показать", – отметил наш герой.

Кайрат-аға уже овладел мастерством обучения и готов передать свои навыки и умения. Пока нет желающих учиться, а он сам старается освоить новые методы. И признаёт, что кузнецу не помешает специальное образование, чтобы изучить теорию, например, узнать о составе железа. Кайрат Адильшеев – человек не просто редкой нынче рабочей профессии, но и интеллектуал, готовый поддержать разговор на любую тему, а также тонко подшутить над коллегами.

Фото: Айгуль Курганбаева