Кувейт имеет потенциал стать одним из крупных инвесторов экономики Казахстана ― Президент РК

На полях Всемирного климатического саммита COP29 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом. Глава государства отметил, что Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

"Президент подчеркнул устойчивое развитие двустороннего политического диалога и экономического взаимодействия, подтвердив приверженность Казахстана укреплению всестороннего сотрудничества с Кувейтом. Он также выразил уверенность в том, что Кувейт имеет потенциал стать одним из крупных инвесторов казахстанской экономики, приведя в пример успешную деятельность кувейтских компаний. Собеседники договорились активизировать торгово-экономические связи с акцентом на реализацию совместных инвестиционных проектов", - отмечено в информации Акорды.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних структур, в том числе в формате Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива.

В завершение беседы Президент Касым-Жомарт Токаев передал приглашение Эмиру Кувейта шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху посетить Казахстан с визитом.

Ранее Глава госдарства встретился с Президентом Финляндии. Также он провел встречу с главой Гвинеи-Бисау.