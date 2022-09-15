Курятина в Мангистауской области подорожала на 43,8 процентов за год - статистика

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При этом в Казахстане выросло производство и свежего, и мороженого мяса птицы.

За январь–июль текущего года производство свежего или охлаждённого мяса птицы составило 64,2 тысячи тонн — на 3,5% больше, чем годом ранее. Также было произведено 75,9 тысячи тонн мороженого мяса домашней птицы — на незначительные 0,1% больше, чем за январь–июль 2021-го, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Большая часть производства пришлась на Алматинскую и Акмолинскую области. Так, в Акмолинской области произвели 38,4% свежего или охлаждённого и 18,6% мороженого мяса птицы, в Алматинской — 16,6% свежего или охлаждённого и больше половины мороженого мяса птицы.

По итогам первого полугодия этого года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 71,1%, против 68,9% годом ранее. При росте производства за этот период на 4,2% импорт мяса сократился на 6%, до 58,7 тысячи тонн.

Объём реализации на внутреннем рынке за этот период составил 196,8 тысячи тонн — на 5,3% больше, чем годом ранее.

По итогам августа текущего года стоимость мяса птицы выросла на 27,9% за год. В том числе куры подорожали на 25,9%, куриные окорочка — на 28,5%, грудка — на 29,3%, голень и бедро — на 29,5%.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен на птицу ощутили жители Мангистауской области: на 43,8%. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (37,8%) и Павлодарская (35,2%) области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Карагандинской области: на 15% за год.

В августе текущего года на прилавках магазинов и на базарах Казахстана килограмм кур в среднем стоил 1,3 тысячи тг, килограмм куриных окорочков — 1,2 тысячи тг.

Тем временем отечественные предприятия полностью восстановились после вспышки птичьего гриппа, сообщает Хабар24. Напомним: два года назад в девяти регионах страны произошёл массовый падёж пернатых. Общее поголовье тогда снизилось на 20%.