"Курултай Матерей" организовала НПК в Астане

Фото: пресс-служба НПК

Народная партия Казахстана и Объединение Матерей Казахстана провели в столице республиканский "Курултай Матерей", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Встреча была посвящена проблемам многодетных и неполных семей, а так же семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Организаторы познакомили участников с предвыборной программой НПК, в которой таким семьям и их социальной защите уделено большое внимание.

Партия давно сотрудничает с Объединением матерей Казахстана, а лидер объединения, Гаухар Танашева, баллотируется от Народной партии в Мажилис Парламента РК.

"Безусловно, государство уделяет внимание многодетным матерям, они не брошены на произвол судьбы, — отметил в ходе мероприятия председатель НПК Ермухамет Ертысбаев. — Но Народная партия намерена принять мощную государственную программу поддержки многодетных семей. Многодетная семья — это основа казахского бытия. По площади Казахстан занимает девятое место в мире. Если бы не многодетные семьи, разве мы смогли бы завоевать и отстоять такую громадную территорию?"

Партийцы предлагают ввести и закрепить пожизненный статус многодетной матери. По нынешним законам женщины лишаются такого статуса и всех положенных льгот, после совершеннолетия старших детей, а это неправильно и несправедливо.

Как отмечают в НПК, казахстанские семьи необходимо обеспечить доступным жильем, через систему льготного ипотечного кредитования и гособеспечения, если семья многодетная. А ещё — разработать государственную программу строительства жилья в сельской местности в рамках программы развития сельских территорий.

Это решит многие социальные вопросы в городах, включая безработицу, нехватку мест в детских садах и школах, считают партийцы.

Кроме того, НПК предлагает отменить Адресную Социальную помощь, и компенсировать ее повышением детского пособия до достойного уровня, как минимум, в размере минимальной заработной платы — 70 тысяч тенге.

По мнению партийцев также следует увеличить выплаты за рождение ребенка, в том числе и неработающим матерям, а для матерей детей-инвалидов – установить заработную плату и внедрить частично-оплачиваемый отпуск по уходу за больным ребёнком.

Партия предлагает расширять и развивать программу АртСпорт, позволяющую, при поддержке государства, обеспечить бесплатные занятия для детей в спортивных секциях и творческих кружках. Для подростков постарше необходимо бесплатное обучение в вузах и колледжах, с последующей обязательной отработкой на предприятиях. Таким образом, это решит проблему безработицы молодых специалистов и позволит набрать им трудовой стаж.

Остается открытым вопрос пенсионного обеспечения. НПК выступает за снижение пенсионного возраста для женщин до 58 лет, а для многодетных женщин, воспитывающих четыре и более детей, – до 55 лет. Снизить пенсионный возраст следует и для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Кроме того, НПК предлагает предоставлять таким родителям дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 12 календарных дней. И конечно, государству необходимо пересмотреть практику медико-социальных экспертиз, чтобы семьям не приходилось регулярно доказывать, что их ребенок по-прежнему имеет инвалидность.

Как было отмечено в ходе Курултая, Народная партия Казахстана и далее планирует проводить социальную политику, направленную на внедрение социальных реформ. "Каждой семье – защиту государства!" – один из главных лозунгов НПК.